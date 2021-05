Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Worms-Pfeddersheim (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 11:50 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Zellertalstraße / Nieder-Flörsheimer-Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 60-jährige Wormserin befuhr hierbei mit ihrem Fahrzeug die Zellertalstraße von Worms-Pfiffligheim kommend. An der Einmündung zur Nieder-Flörsheimer-Straße missachtete die Fahrerin das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Gleichzeitig befuhr eine 78-jährige Frau aus Flörsheim-Dalsheim die Nieder-Flörsheimer-Straße und bog bei grünem Lichtzeichen nach links auf die Zellertalstraße in Fahrtrichtung Worms-Pfiffligheim ab. Mitten auf der Kreuzung kam es dann zur Kollision der Fahrzeuge, wobei die beiden Fahrerinnen verletzt und anschließend durch den Rettungsdienst zwecks weiterer Behandlung ins Klinikum Worms verbracht wurden. Die Pkw erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für ca. eine Stunde gesperrt werden. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell