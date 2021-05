Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Ladendieb wird durch zivile Polizeikräfte auf der Flucht gestellt

Worms (ots)

Ein 43 Jahre alter Mann aus Frankenthal (Pfalz) nahm am heutigen Mittwoch in einem Lebensmitteldiscounter in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Worms eine Dose Bier sowie ein weiteres Getränk an sich. An der Kasse zahlte er im Anschluss lediglich die Dose Bier, weshalb er beim Verlassen des Geschäftes durch den Ladendetektiv angesprochen wurde. In der Folge versuchte er zunächst vergeblich, den Ladendetektiv zu schlagen. Bei seiner weiteren Flucht über die Renzstraße wurde der Mann erneut durch den Detektiv eingeholt. Als der Täter nun begann, den Detektiv mit einem Messer zu bedrohen, setzte sich dieser mit einem Reizstoff zur Tierabwehr und einem Tritt zur Wehr. Der Täter konnte jedoch erneut fliehen. Auf dem Vorplatz des Wormser Hauptbahnhofs wurde die Situation durch anderweitig eingesetzte, zivil gekleidete Polizeikräfte wahrgenommen, welche sofort die Verfolgung aufnahmen. Der Täter konnte schließlich in der Renzstraße in Höhe der Goethestraße eingeholt und durch die Polizeikräfte festgenommen werden. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde der Täter noch am späten Nachmittag entlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell