Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit verletztem, 9-jährigem Radfahrer

Worms-Abenheim (ots)

Am heutigen Mittwoch gegen 14:20 Uhr befand sich ein neun Jahre alter Junge aus Gundheim mit seinem Fahrrad auf dem Heimweg von der Schule. Hierzu befuhr er in Abenheim die Ostergasse in Fahrtrichtung Ostergartenstraße. Gleichzeitig befuhr ein 35 Jahre alter Mann aus Dittelsheim-Heßloch mit dem Transporter eines Lieferdienstes die Ostergartenstraße in Fahrtrichtung Rathausstraße. Der Fahrer des Transporters, welcher aufgrund der Regelung "rechts vor links" zur Vorfahrt berechtigt war, fuhr in den Kreuzungsbereich ein und bemerkte dort den von links herannahenden Fahrradfahrer. Sowohl durch den Fahrer des Transporters als auch durch den Fahrradfahrer wurde laut Zeugenangaben eine Gefahrenbremsung eingeleitet, wodurch der Zusammenstoß jedoch nicht verhindert werden konnte. Der Junge kollidierte mit der linken Fahrzeugseite des Transporters, stürzte in Folge des Zusammenstoßes und zog sich nach ersten Erkenntnissen eine Schlüsselbeinfraktur zu. Er wurde in Begleitung seiner Mutter zur weiteren Behandlung ins Klinikum Worms verbracht.

