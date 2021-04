Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Unfallflucht in der Adolfstraße gesucht

Osnabrück (ots)

In einem Parkhaus an der Adolfstraße ereignete sich am Dienstag eine Unfallflucht. Die Fahrerin eines Kia Venga stellte ihren Wagen gegen 11 Uhr unbeschädigt ab. In der Zeit bis 14 Uhr stieß ein Autofahrer gegen den grauen Minivan und verursachte an der Beifahrerseite einen Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.

