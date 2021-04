Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Schmuck bei Einbruch erbeutet

Bad Iburg (ots)

In der Schulstraße, unweit der Bielefelder Straße, brachen Unbekannte am Montagabend in ein Wohnhaus ein. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 20 und 22 Uhr über eine geöffnete Balkontür Zutritt zu einer Wohnung im Obergeschoss und stahlen Schmuck. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05401/879500 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell