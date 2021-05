Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Fahrradfahrerin entfernt sich nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Gestern, kurz vor 18:30 Uhr streifte eine Fahrradfahrerin in Worms-Pfeddersheim einen geparkten PKW, verursachte Sachschaden und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die unbekannte Radlerin befuhr die Pfiffligheimer Straße in Richtung Paternusstraße. Hier waren am rechten Fahrbahnrand PKW geparkt. Eine 34-Jährige, die in einem dieser PKW saß, öffnete die Fahrertür, um auszusteigen. Dabei übersah sie die von hinten kommende Radfahrerin, welche ausweichen musste, um nicht mit der geöffneten Tür zu kollidieren. Hierbei geriet sie ins Straucheln und touchierte mit der am Fahrrad befestigten Fahrradtasche einen weiteren PKW, der hier längs der Fahrtrichtung geparkt war und verursachte Sachschaden. Die Frau stoppte, sah sich den Schaden an und entfernte sich unerlaubt in Richtung Paternusstraße. Sie wird lediglich wie folgt beschrieben: Dunkelbraune-rötliche Locken, trug eine neon-farbene Jacke und dunkle Jeans. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell