Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fußgängerin schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Morgen, um 07:40 Uhr, wollte ein 31-jähriger Autofahrer aus Dorsten von der Halterner Straße in die Glück-Auf-Straße einbiegen. Hier stieß er mit einer 58-jährigen Fußgängerin aus Dorsten zusammen, die die Straße überqueren wollte. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt, ein Rettungswagen transportierte sie in ein Krankenhaus.

An dem Auto entstand 1.500 Euro Sachschaden.

