Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Möddericher Straße hat es am Samstagnachmittag, gegen 17.20 Uhr, einen versuchten Einbruch gegeben - der Täter wurde gesehen, konnte aber flüchten. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte er zunächst eine elektrische Jalousie hochzuschieben, was misslang. Danach wollte er offenbar mit einem Gegenstand die Haustür einschlagen, was aber auch nur teilweise funktionierte. Ein Bewohner hörte verdächtige Geräusche und schaute nach. Er konnte noch sehen, wie ein Mann weglief. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, 1,75m bis 1,80m groß, schwarze Haare, Jogginganzug, Nasen-Piercing(Ring). Gestohlen wurde nichts.

Auf der Bottroper Straße wurde am Samstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Badezimmerfenster im Erdgeschoss auf und durchwühlten mehrere Räume. Gestohlen wurde offensichtlich nichts.

Gladbeck:

Auf der Friedrichstraße wurde am Samstagabend in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen die unbekannten Täter gegen 22.20 Uhr ins Haus, brachen die Wohnungstür im zweiten Obergeschoss auf, durchsuchten mehrere Räume und flüchteten schließlich mit Bargeld.

Herten:

Zwischen dem vergangenen Montag und Freitag brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Straße Spanenkamp ein. Aus der Wohnung nahmen die Täter eine Spielekonsole samt Controller und Spiel mit. An der Wohnungstür entstand 100 Euro Sachschaden.

Marl:

Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Gemeidehaus auf der Westfalenstraße eingebrochen. Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten sie sämtliche Räume nach Diebesgut. Schließlich brachen sie einen Tresor aus und flüchteten mit Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Tankstelleneinbruch auf der Breite Straße. Dort sind in der Nacht auf Sonntag, gegen 2.50 Uhr, unbekannte Täter in den Verkaufsraum eingebrochen. Die Täter konnten Bargeld erbeuten und damit flüchten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell