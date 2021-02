Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Ein Verletzter nach Zusammenstoß auf Horster Straße

Recklinghausen (ots)

Auf der Horster Straße im Stadtteil Brauck sind am frühen Sonntagabend, gegen 18 Uhr, zwei Autos zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 20-jähriger Autofahrer aus Gladbeck von der Horster Straße nach links in die Breukerstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden 30-jährigen Autofahrer aus Gladbeck zusammen, der in Richtung Gelsenkirchen unterwegs war. Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Beide Autos wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

