Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Castrop-Rauxel: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Horsthofstraße wurde zwischen Mittwoch und Donnerstag in zwei benachbarte Gartenhäuser eingebrochen. Die unbekannten Täter nahmen Werkzeuge und Gartengeräte mit. Zum Diebesgut gehören zum Beispiel eine Kettensäge der Marke Stihl, ein Hochdruckreiniger (Kärcher) und eine Leiter.

Castrop-Rauxel:

Auf dem Fuchsweg wurde in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterten die unbekannten Täter auf die Terrasse im Obergeschoss und hebelten dort eine Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Schränke. Um zu flüchten, beschädigten die Täter einen elektrischen Rollladen an einer Tür im Erdgeschoss. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Der Einbruch wurde am Donnerstag angezeigt, die Tat selbst kann aber schon ein paar Tage zurückliegen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell