Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Polizeibeamte beobachten Verkehrsunfallflucht

Recklinghausen (ots)

Ein 59-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel kollidierte beim Wenden in einer Einfahrt an der Vinckestraße mit einem Stahltor. Den Unfall konnten Polizeibeamte in einem zivilen Fahrzeug beobachten. Der Mann flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizeibeamten folgten dem Mann.

Der 59-Jährige fuhr zur Unfallstelle zurück, hier konnte er angesprochen werden. Er erklärte, ein Unbekannter sei in sein Auto gefahren und geflüchtet. Vor Ort wurde Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt.

Der 59-Jährige musste für eine Blutprobe mit zur Polizeiwache. Neben den Anzeigen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Verkehrsunfallflucht, kommt eine Anzeige wegen des Vortäuschens einer Straftat dazu. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Bei dem Unfall entstand 1.200 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell