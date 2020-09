Polizeipräsidium Konstanz

Frittlingen

Brand eines Lagergebäudes (10.09.2020)

Frittlingen / TUT

Der Brand in einem Lagergebäude in der Hauptstraße am Donnerstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, erforderte den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Frittlingen mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren aus Spaichingen und Denkingen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Brand durch den Defekt einer Stromleitung in einem Hochregallager verursacht. Die in der Lagerhalle aufbewahrten Waren wurden durch das Feuer zerstört. Der Freiwilligen Feuerwehr gelang es, den Brand auf das betroffene Lagergebäude zu begrenzen und zu löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde im Zusammenhang mit dem Brandereignis niemand.

