Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Polizei sucht Zeugen nach angezeigter Körperverletzung

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagabend auf der Glück-Auf-Straße unterwegs waren und Angaben zu einer angezeigten Körperverletzung machen können. Ein 52-jähriger Mann aus Dorsten meldete sich auf der Polizeiwache in Dorsten und gab an, von zwei unbekannten Männern attackiert worden zu sein. Demnach sei er gegen 22 Uhr zu Fuß auf der Glück-Auf-Straße unterwegs gewesen. Zwei Männer mit dunkler Hautfarbe hätten ihn nach einer Zigarette gefragt. Daraufhin sollen sie ihn mehrfach geschlagen und getreten haben. Anschließend seien die Männer in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine nähere Beschreibung der Täter konnte der Dorstener nicht abgeben. Der 52-Jährige wurde leicht verletzt und war betrunken, außerdem ging seine Brille verloren. Wer den Vorfall beobachtet und/oder Hinweise hat, wird gebeten, die Polizei (unter Tel. 0800/2361 111) anzurufen.

