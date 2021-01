Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Personen in Herten

Recklinghausen (ots)

Am 28.01.2021, gegen 14:40 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Westerholter Straße / Feldstraße ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 27 Jahre alte Frau aus Marl befuhr mit ihrem Pkw die Feldstraße stadteinwärts. Sie fuhr in den Kreuzungsbereich ein, ebenso wie eine 30 Jahre alten Frau aus Hamburg, welche mit ihrem Fahrzeug die Westerholter Straße in Fahrtrichtung Recklinghausen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführerinnen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und konnten nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Unfallstelle musste für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme für den übrigen Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

