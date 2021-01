Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbruch

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Am frühen Mittwochmorgen brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Landstraße ein. Aus einer Handtasche entwendeten die Täter eine Geldbörse. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter eine Garage an der Astrid-Lindgren-Straße auf. Sie entwendeten ein Fahrrad und Werkzeuge. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Recklinghausen

Zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen brachen Unbekannte in Büroräume an der Bockholter Straße ein. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Um in einen weiteren Raum zu gelangen, schlugen sie eine Scheibe ein. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

