FW-DO: VERKEHRSUNFALL IN LINDENHORST Frontalzusammenstoß zweier PKW.

Dortmund (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 17 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall an der Westererbenstraße gerufen. Dort sind zwei Pkw's, aus bislang ungeklärter Ursache, in einer Kurve frontal zusammengestoßen. Insgesamt waren fünf Personen (darunter drei Kinder) und ein Hund, der in einem der PKW saß, an dem Verkehrsunfall beteiligt. Alle Pkw Insassen konnten ohne schweres Gerät befreit werden bzw. konnten sie sich selber aus den Pkw's befreien und wurden dem Rettungsdienst übergeben. Dieser hat die Personen gesichtet und vier der fünf Personen wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Ein Insasse, der die Fahrt in ein Krankenhaus verweigerte, und der Hund wurden in die Obhut von Angehörigen übergeben. Für den Zeitraum des Einsatzes war die Westererbenstraße komplett gesperrt.

Gegen 18:10 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet und es waren 19 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie der Polizei an dem Einsatz beteiligt.

