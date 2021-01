Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Eigentümer von gestohlenem Schmuck gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Eigentümern von sichergestelltem Schmuck. Nach bisherigen Erkenntnissen stammen die Gegenstände von Wohnungseinbrüchen - unter anderem aus Haltern am See. Weitere Infos und Fotos der Gegenstände/Schmuckstücke finden Sie in unserem Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/gelsenkirchen-sichergestellte-gegenstaende

Hinweise bitte Tel. 0800/2361 111.

