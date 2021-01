Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Unfall - ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, um 18:00 Uhr, wollte eine 23-jährige Autofahrerin aus Lünen von der Brambauer Straße in die Straße im Knäppen abbiegen. Auf der Brambauer Straße fuhr ihr ein 46-jähriger Autofahrer aus Lünen entgegen. Im Bereich der Einmündung kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei verletzte sich der 46-Jährige leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

An den Autos entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall entstand 20.000 Euro Sachschaden

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell