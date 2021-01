Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 15:00 Uhr, kollidierten eine 27-jährige Autofahrerin aus Marl und eine 30-jährige Autofahrerin aus Hamburg im Kreuzungsbereich Westerholter Straße und Feldstraße. Die 27-Jährige war auf der Feldstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Die 30-Jährige fuhr auf der Westerholter Straße in Richtung Recklinghausen.

Beide Frauen verletzten sich leicht - sie wurden in ein Krankenhaus transportiert.

Bei dem Unfall entstand 7.500 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell