Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Suttrop - Folgemeldung - Auto durchbricht Mauer - mehrere Verletzte

Warstein (ots)

Am Dienstag (26. Mai), gegen 13.15 Uhr, kam es in Suttrop an der Kreisstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Warstein befuhr zuvor die Kreisstraße in Richtung Warstein. Er kam vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gartenmauer, auf der der Wagen zum Stillstand kam. Der 28-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 20.000 Euro geschätzt. Die der Polizei zuerst mitgeteilte Anzahl an Verletzten hatte sich glücklicherweise nicht bestätigt. Es handelte sich mutmaßlich um Zeugen, die dem Unfallgeschehen fälschlicherweise zugerechnet worden waren. (reh)

