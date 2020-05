Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Im Kreisverkehr übersehen

Werl (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 13:05 Uhr, kam es auf der Büdericher Straße in einem Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Werlerin wollte in den Kreisverkehr einfahren, wobei sie einen 40-jährigen Motorradfahrer übersah. Der Mann war bereits im Kreisverkehr unterwegs gewesen und stürzte durch die Kollision. Er verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 4000 Euro. (wo)

