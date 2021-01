Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen blauen Opel Corsa an der Gahlener Straße. Das Auto stand hier nur für kurze Zeit am Freitagmittag in einer Parkbucht. An der Beifahrerseite hinterließ der Verursacher 2.500 Euro Sachschaden.

Herten

Am Vormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen weißen Kia Picanto an der Josefstraße. Das Auto stand zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr auf einem Supermarktparkplatz. Der Schaden ist am Heck links zu erkennen. Die Höhe des Sachschadens wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Marl

Zwischen Montag und Donnerstag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, weißen Hyundai i30 an der Westfalenstraße. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. An dem Auto entstand 3.500 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell