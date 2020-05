Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Brand in Garage

Papenburg (ots)

Am Freitagabend haben Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Straße Bethlehem rechts ausrücken müssen. Dort war aus noch ungeklärter Ursache in einer Garage ein Feuer ausgebrochen. Die 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr Obenende brachten den Brand schnell unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Die Garage sowie ein dort abgestellter PKW wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

