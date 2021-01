Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfallfahrer flüchtete zu Fuß

Wuppertal (ots)

Gestern (13.01.2021), gegen 12:50 Uhr, kam es in Solingen zu einer Unfallflucht. Eine 56-jährige Solingerin fuhr mit ihrem Mazda auf der Kotter Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung zur Kirschbaumer Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW, der auf die Kotter Straße einbog. Nachdem beide Fahrzeuge zum Stillstand gekommen waren, verließ der BMW-Fahrer sein Fahrzeug unverschlossen und lief in Richtung Stahlstraße weg. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 6000 Euro. Die Polizei stellte den BMW sicher. Der flüchtige Mann ist circa 20 - 25 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Er hatte einen Bartansatz und war mit einer dunklen Sporthose und einer olivfarbenen Bomberjacke bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell