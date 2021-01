Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfallflucht in Solingen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Dienstag (12.01.2021) kam es in der Zeit von 15:30 bis 16:00 Uhr in der Sackgasse der Schleiermacherstraße in Solingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Mercedesfahrer fuhr gegen den geparkten Skoda Octavia eines Anwohners und entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Die Polizisten konnten bei der Unfallaufnahme beschädigte Fahrzeugkleinteile des flüchtigen Unfallfahrzeugs sicherstellen. Ermittlungen zu den Fahrzeugteilen ergaben, dass es sich bei dem Wagen um einen Mercedes Vito handeln muss. Das Verkehrskommissariat Solingen bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall sowie dem flüchtigen Mercedes Vito geben können, sich telefonisch unter der Nummer 0202-284-0 zu melden. (hm)

