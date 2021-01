Polizei Wuppertal

POL-W: W - Mann verursacht Unfall nach medizinischem Notfall - Er verstirbt im Krankenhaus

WuppertalWuppertal (ots)

Am 08.01.2020, gegen 11:15 Uhr, erlitt ein Mann (73) aus Hüllhorst / Schnathorst im Kreis Minden-Lübbeke auf der Badischen Straße einen medizinischen Notfall und verlor am Steuer seines VW Bulli das Bewusstsein. An der leicht ansteigenden Straße (Höhe Lippestraße) rollte das Fahrzeug rückwärts und beschädigte einen Mercedes Sprinter leicht an der Front. Sowohl der Beifahrer (67) des 73-Jährigen als auch die 21-jährige Fahrerin des Sprinters leisteten umgehend Erste-Hilfe bis die Rettungskräfte eintrafen. Im Krankenhaus verstarb der Mann. (jb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell