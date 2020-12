Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gebäudebrand in Freiburg-Tiengen

FreiburgFreiburg (ots)

Bereich: Freiburg

Freiburg- Ortsteil Tiengen

In einem 4 geschossigen Wohnhaus in Freiburg-Tiengen kam es aus bisher noch unbekannter Ursache am 07.12.2020, gegen 17 Uhr, zu einem Dachgeschossbrand.

Dieser konnte zwischenzeitlich durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Beim Brand wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt. Der Sachschaden dürfte bei ca. 100.000 Euro liegen.

Während der Löscharbeiten musste die Ortsdurchgangsstraße gesperrt werden.

Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar, weshalb die Bewohner durch die Stadt Freiburg anderweitig untergebracht werden.

Es wird nachberichtet.

