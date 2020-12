Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: erneut mehrere Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

StaufenStaufen (ots)

Am vergangenen Wochenende, 04.12.2020 bis 07.12.2020, kam es in Staufen, im Bereich der Sixtgasse und Grünmatten, erneut zu mehreren Sachbeschädigungen.

Betroffen war dieses Mal erneut ein Betriebsgebäude der Deutschen Telekom in der Sixtgasse. Nachdem es hier zuletzt bereits zu Beschädigungen an einem Zugangsterminal und einem Container der angrenzenden Baustelle kam, wurde vergangenes Wochenende ein Vordach erheblich beschädigt. Die Dacheindeckung samt zugehöriger, hölzerner Balkenkonstruktion brach vollständig zusammen. Aus polizeilicher Sicht erscheint es durchaus möglich, dass das Vordach aufgrund von Personen, welche darauf geklettert waren, in sich zusammenbrach. Die Hinterlassenschaften im näheren Umfeld, in Form von Müll und leeren Flaschen, lassen zumindest darauf schließen, dass sich im dortigen Bereich erneut widerrechtlich Personen aufgehalten haben.

Weiterhin wurden in den Grünmatten zwei geparkte PKW beschädigt. Hier wurden, wie bereits in der Vergangenheit an anderen Fahrzeugen, die jeweiligen Außenspiegel abgeschlagen.

Bereits an den letzten Wochenenden kam es zu verschiedenen Sachbeschädigungen rund um den Bahnhof in Staufen, es wurde entsprechend berichtet. konkrete Hinweise auf die Täterschaft liegen bislang leider nicht vor. Der Polizeiposten hat auch in diesen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Weiterhin ist beabsichtigt, die polizeiliche Präsenz in diesem Bereich am kommenden Wochenende zu erhöhen.

Gesucht werden Zeugen, welche am vergangenen Wochenende, vor allem in den Nächten, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Sixtgasse/Bahnhof/Grünmatten gemacht haben oder anderweitige Hinweise auf die Täterschaft geben können. Zeuge werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter Tel.: 07631/1788-0 zu melden.

