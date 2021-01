Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf nach Unfall mit schwer verletztem Senior

WuppertalWuppertal (ots)

Am vergangenen Mittwoch (06.01.2021), kam es in Wuppertal-Vohwinkel zu einem Unfall, bei dem ein 71-Jähriger schwere Verletzungen erlitt (s. Pressemeldung vom 06.01.2021, "Fußgänger in Wuppertal-Vohwinkel angefahren"). In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, um den Ablauf des Unfalls weiter aufzuklären. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell