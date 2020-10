Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Zwei Verletzte nach Unfall auf L95

Hilter (ots)

Eine 73-Jährige befuhr am Dienstagnachmittag mit einem VW (aus Richtung Wellendorf kommend) die Bielefelder Straße. Den dortigen Kreisverkehr verließ sie gegen 16.20 Uhr an der ersten Ausfahrt, um ihren Weg auf der Ebbendorfer Straße (L95) fortzusetzen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf der Landesstraße in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem Fiat einer 49-Jährigen zusammen. Die 73-Jährige wurde schwer verletzt, die 49 Jahre alte Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten die beiden Frauen in umliegende Krankenhäuser. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die Ebbendorfer Straße vorübergehend durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Borgloh gesperrt. Die beiden total beschädigten Autos wurden abgeschleppt.

