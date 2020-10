Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Trekking-E-Bike gestohlen

Osnabrück (ots)

Vor einem Krankenhaus in der Straße "Am Finkenhügel" geriet am Mittwoch ein Trekking-E-Bike der Marke Stevens, Modell E-8X Tour, ins Visier von Dieben. Der oder die Täter machten sich zwischen 07.25 und 16 Uhr an dem Schloss des 28-Zoll-Fahrrades zu schaffen und nahmen das Zweirad anschließend mit. An dem grauen Fahrrad befand sich eine Rahmentasche und ein schwarzes Gepäckhalteband. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

