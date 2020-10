Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Verkehrsunfallflucht mit weißem Kastenwagen

Osnabrück - Verkehrsunfallflucht mit weißem Kastenwagen Eine 20-Jährige befuhr am Mittwochmorgen mit einem grünen Audi A3 die Natruper Straße in Richtung stadtauswärts und wollte nach links in die Straße "Am Natruper Holz" abbiegen. Sie befand sich gegen 07.10 Uhr auf dem Linksabbiegerstreifen, als der entgegenkommende Fahrer eines weißen Kastenwagens den Pkw der jungen Frau streifte. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen des Unfalls, aber auch den Verursacher, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

