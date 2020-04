Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0233--Kripo ermittelt nach Farbvandalismus--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Überseestadt, Am Speicher XI Zeit: 8.4.20, 23.30 Uhr

Unbekannte besprühten in der Nacht zu Donnerstag ein Architektenbüro in der Bremer Überseestadt mit Farbe. Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt.

Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe zum Großraumbüro und sprühten durch das Fenster Farbe in den Raum. Die Polizei fragt: "Wer hat in der Nacht zu Donnerstag zwischen 23 und 0 Uhr, im Bereich Überseestadt / Am Speicher XI verdächtige Beobachtungen gemacht?". Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Zwischenzeitlich verfassten Unbekannte ein Bekennerschreiben im Internet unter dem Titel "Glasbruch und Farbe für Knastprofiteure*innen - Architekturbüro in Bremen angegriffen!". Das Schreiben wird noch auf Echtheit geprüft, der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114/-115

Fax: 0421/362-3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell