POL-MI: Team der Polizei NRW sucht Unterstützung - Informationsveranstaltung am 12. Februar 20202

Täglich neue Herausforderungen - Verantwortung übernehmen - Menschen helfen - Teamarbeit und vieles mehr, bietet die Polizei NRW. Daher führt die Polizei des Mühlenkreises am Mittwoch, 12. Februar 2020, für Interessierte eine Informationsveranstaltung zum Beruf der Polizeibeamtin / des Polizeibeamten durch.

Der Einstellungsberater der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke informiert umfangreich zum Berufsbild, zu den Verwendungsmöglichkeiten, der Bewerbung in Auswahlverfahren und der Ausbildung bei der Polizei NRW. Die Veranstaltung auf der Polizeidienststelle in Minden, Marienstraße 82, beginnt um 17 Uhr und dauert bis circa 19 Uhr. Sie richtet sich an alle, die sich für eine Ausbildung zum gehobenen Polizeivollzugsdienst interessieren.

Vorherige Anmeldungen für die Infoveranstaltung sind nicht erforderlich.

Eine Einstellung / Ausbildung ist nicht nur mit Abitur / Fachabitur, sondern auch mit einer Hochschulzulassung gemäß der Berufsbildungshochschulzulassungsverordnung möglich.

Wer sich schon im Vorfeld weitergehend informieren möchte, findet auf der Internetseite der Polizei unter http://www.minden-luebbecke.polizei.nrw zusätzliche Informationen.

