Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Diebstahl von Katalysatoren

Bad Laer (ots)

Unbekannte Diebe haben sich in der Nacht zu Dienstag auf einem Firmengrundstück an der Bielefelder Straße an mehreren Autos zu schafffen gemacht. Die Täter schlichen sich von der Kirchstraße her an den rückwärtigen Metallzaun des Kfz-Handels, öffneten diesen gewaltsam und gelangten so auf das Gelände. Dort montierten die Kriminellen an zwei abgestellten Pkw die Katalysatoren ab und nahmen diese mit. Bei einem dritten Fahrzeug scheiterten die Täter offenbar, oder wurden bei der weiteren Tatausführung gestört. Die Polizei in Dissen ist an Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen interessiert, die mit den Diebstählen im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05421-921390.

