POL-DN: Wechsel beim Bezirksdienst Niederzier

In der Gemeinde Niederzier gibt es einen neuen Bezirksdienstbeamten. Dieser wurde vom Bürgermeister herzlich begrüßt, während sein langjähriger Vorgänger in den wohlverdienten Ruhestand entlassen wurde.

Die Freude über seinen neuen Arbeitsplatz ist allein schon in Anbetracht der malerischen Kulisse nachvollziehbar - Polizeihauptkommissar Eric Essling hat sein Büro im historischen Gebäude der Gemeindeverwaltung Niederzier bezogen. Dort hält er als Bezirksdienstbeamter jeden Dienstag zwischen 16:00 und 18:00 Uhr und Donnerstag zwischen 13:00 und 15:00 Uhr seine Sprechstunden. Der 54-Jährige bringt polizeiliche Erfahrung aus zahlreichen Jahren im Wach- und Wechseldienst mit, zuletzt bekleidete er die Funktion des Bezirksdienstbeamten in der Dürener Innenstadt. Der verheiratete Vater einer Tochter freut sich auf sein neues Wirkungsfeld und die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Niederzier, in deren Namen Bürgermeister Frank Rombey ihn herzlich willkommen hieß.

Der Vorgänger im Amt des Bezirksdienstbeamten, Polizeihauptkommissar Detlef Böck, sieht seinem verdienten Ruhestand entgegen. Acht Jahre lang war er das Gesicht der Polizei in der Gemeinde Niederzier und bei den Bewohnerinnen und Bewohnern bekannt und beliebt. Ihm wünschten Bürgermeister Rombey und der Leiter des Rechtsamts, Wolfram Schiefer, alles Gute und Gesundheit für den kommenden Lebensabschnitt.

