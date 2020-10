Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall mit fast 15.000 Euro Schaden

Villingen, Villingen (ots)

Am Sonntag gegen 10:30 Uhr ist es in der Bleichestraße zu einem Unfall mit hohem Sachschaden gekommen. Ein Skodafahrer fuhr aus Unachtsamkeit gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Jaguar. Beide Fahzeuge wurden bei der Kollision so stark beschädigt, dass ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro entstand. Verletzt wurde zum Glück niemand.

