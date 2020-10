Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach, VS) Audi macht sich selbständig 10.10.20, 18.45 Uhr

Schonach (ots)

Ein betagter Audi A4 hat sich am Samstagabend in der Schwarzwaldstraße selbständig gemacht. Laut Angaben des Fahrzeughalters hatte dieser das Auto vorschriftsmäßig abgestellt und die Handbremse angezogen, als er dieses verlassen hatte. Kurze Zeit später rollte der 14 Jahre alte Wagen dennoch führerlos talwärts auf einen Wegweiser an der Ecke Schönwälder Straße/ Bürgermeister-Kuner-Straße. Glücklicherweise blieb es beim Sachschaden, den die Polizei auf 2000 Euro schätzt.

