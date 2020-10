Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St.Georgen/VS) Fahruntüchtig und ohne Führerschein hinterm Steuer 11.10.20, 02 Uhr

St. Georgen (ots)

Gleich mit mehreren Anzeigen muss ein 25-jähriger Autofahrer rechnen, der in der Nacht zum Sonntag mit seinem Opel von der Straße abkam. Er hatte nicht nur zu tief in Glas geschaut, sondern auch Drogen konsumiert. Zudem hatte er auch keinen Führerschein für das Auto. Beim Abbiegen von der Bahnhofstraße in die Gewerbehallestraße trat die Fahruntauglichkeit des jungen Mannes zuerst auf. Dort kam er von der Straße ab und fuhr ein Verkehrszeichen um. Danach rammte er noch einen geparkten Van und kam schließlich zum Stehen. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe. Den Unfallschaden beziffern die Beamten auf 5000 Euro.

