Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Autofahrerin beschädigt Absperrpoller (10.10.2020)

Singen (ots)

Eine 55-jährige ortsunkundige Fahrerin eines Fiat ist am Samstag gegen 16.30 Uhr in den verkehrsberuhigten Bereich der Schmiedstraße eingebogen, um einen freien Parkplatz zu suchen. Da die Ampel vor den Pollern zur Schmiedstraße nach ihren Angaben grün anzeigte, fuhr sie in die Straße ein. In dem Moment fuhren die Absperrpoller nach oben, woraufhin das Auto auf dem rechten der beiden Poller aufsaß. Am Fiat entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro, der Poller wurde in unbekannter Höhe beschädigt. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Singen und den Technischen Diensten der Stadt Singen abgestreut.

