Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Wohnungseinbruch (10.10./11.10.2020)

Konstanz-Petershausen (ots)

In eine Wohnung in der Goethestraße sind Unbekannte zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 11.45 Uhr, über ein Fenster gewaltsam eingedrungen. Die Wohnräume wurden durchsucht. Ob Gegenstände entwendet wurden, bedarf weiterer Abklärungen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden. Eine kompetente, kostenlose und neutrale Beratung über mögliche Sicherungstechniken bieten die sicherungstechnischen Berater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle an. Vor-Ort-Termine können unter der Telefonnummer 07531 995-1044 vereinbart werden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell