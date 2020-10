Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch im Wohngebiet -Zeugen gesucht

Villingen, Villingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in mehrere Kellerräume in einem Hochhaus in der Villinger Nordstadt ein.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Villingen unter 07721/601-0 entgegen.

