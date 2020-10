Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Feuer bricht in Ladengeschäft aus 09.10.20

Villingen (ots)

In einem Ladengeschäft in der Brunnenstraße ist in der Nacht zum Samstag kurz vor Mitternacht ein Feuer ausgebrochen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte dies gesehen und sofort Polizei und Feuerwehr alarmiert. Als eine Polizeistreife kurz danach an dem Brandort eintraf, sahen die Beamten durch die bereits verrußte Schaufensterscheibe im Laden ein Feuer flackern. Die Feuerwehr Villingen, die mit 45 Einsatzkräften anrückte, löschte bereits wenige Minuten später die Flammen. Im Gebäude befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs noch ein Bewohner, der das Feuer noch nicht bemerkt hatte, Glücklicherweise blieb er unverletzt, weil noch kein Rauch in seine Wohnung eindrang. Er wurde für die Dauer der Einsatzmaßnahmen aus seiner Wohnung evakuiert und vom Rettungsdienst versorgt. Danach kam er vorerst bei einem Bekannten unter. Die Polizei geht bei der Brandursache von einem technischen Defekt an einem Computer aus. Den Schaden am Gebäude und Laden schätzt sie auf 70.000 Euro.

