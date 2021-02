Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Recklinghausen: Polizei bremst Raser aus - Führerschein und Auto sichergestellt

Recklinghausen (ots)

Auf der Bochumer Straße ist am Samstagabend ein Autofahrer aufgefallen, weil er die Straße offensichtlich mehrfach - mit überhöhter Geschwindigkeit - hoch und runterfuhr. Zeugen meldeten sich deshalb bei der Polizei. Wenig später, gegen 22.30 Uhr, wurde der 39-jährige Fahrer aus Recklinghausen von der Polizei kontrolliert. Der Führerschein des Mannes und der hochmotorisierte Audi wurden beschlagnahmt. Der Fahrer selbst musste mit zur Wache.

Auf der Recklinghäuser Straße in Marl ist am Samstagvormittag ein Audifahrer negativ aufgefallen. Das Auto wurde um kurz nach 9 Uhr im Bereich Loemühlenweg mit über 180 km/h "gelasert" - erlaubt ist dort Tempo 50. Bevor der Fahrer angehalten und kontrolliert werden konnte, machte er eine Vollbremsung, wendete und fuhr mit quietschenden Reifen Richtung Recklinghausen davon. Das Kennzeichen des Autos ist bekannt, die Ermittlungen zum Fahrer dauern noch an.

Beide Fahrer bekommen Anzeigen. Zudem drohen den Männern neben einem längeren Verzicht der Führerscheine auch hohe Geld- und sogar Freiheitsstrafen.

