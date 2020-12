Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schlägerei in Einkaufsmarkt

FreiburgFreiburg (ots)

Lkrs. Lörrach, 79618 Rheinfelden

Am Samstagmittag kam es in einem Einkaufsmarkt in Rheinfelden zu einem Polizeieinsatz wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Kunden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll ein 56-jähriger Kunde seinen späteren Kontrahenten, einem 22-Jährigen, darauf hingewiesen haben, die Backwaren nicht mit bloßen Händen aus der Auslage zu nehmen. Dabei stand für ihn der Hygieneaspekt im Vordergrund. Der 22-Jährige reagierte darauf mit Beleidigungen. Hieraus erwuchs in der Folge ein Handgemenge, wobei es zu Ohrfeigen und Schlägen kam.

Beide Beteiligte erwartet nun ein Strafverfahren.

MJ/RR Gö/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell