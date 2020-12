Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Beleidigung von Busfahrer - Jugendliche Fahrgäste verhalten sich respektlos - Anzeige nach Streit

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

Stadt Emmendingen, Busbahnhof

Am Freitagmittag, 04.12.2020, gegen 15:00 Uhr, kam es im Bereich des Busbahnhofes in Emmendingen zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen jugendlichen Fahrgästen und einem Busfahrer. In der Folge des Streites wurde der Busfahrer massiv beleidigt.

Die Polizei bittet weitere Mitfahrer des Buses oder Zeugen, welche sich im Bereich des Busbahnhofes aufgehalten haben und Angaben zum Sachverhalt machen können sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an das ermittelnde Polizeirevier Emmendingen: Tel.: 07641 582-0.

kl FLZ/mt

