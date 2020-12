Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Feuer in Mehrfamilienhaus

Vogtsburg-Oberbergen: In der Nacht von Donnerstag, 03.12.2020 auf Freitag, 04.12.2020 brach in einem Mehrfamilienhaus in Oberbergen Feuer aus. Gegen 22:30 Uhr entfachte sich im Keller des Wohnhauses aufgrund noch nicht bekannter Ursache ein Feuer. Durch die Rauchentwicklung und den ausgefallenen Strom mussten alle Bewohner evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Über das Schadensausmaß ist noch nichts bekannt. Die Feuerwehren Vogtsburg waren mit insgesamt 55 Mann vor Ort. Ebenfalls vor Ort waren Bürgermeister Bohn, 3 Polizeibeamte, das DRK und der Notarzt. Die Polizei Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen.

