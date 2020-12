POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fußgängerin schwer verletzt - Zeugensuche!

Polizeipräsidium Freiburg

Am Donnerstag, 03.12.2020, hat sich eine Fußgängerin in WT-Waldshut schwer verletzt. Der Vorfall wurde der Polizei am Freitag bekannt; sie sucht Zeugen! Gegen 13:45 Uhr war es dazu im Einmündungsbereich des Gaisbergwegs und der Schwarzwaldstraße gekommen. Während die verletzte 81 Jahre alte Fußgänger aussagte, vom rückwärtsfahrenden BMW einer 34-jährigen touchiert und umgestoßen worden zu sein, gab die BMW-Fahrerin zu Protokoll, dass die Fußgängerin ohne Kontakt mit dem Pkw gestürzt sei. Die Verletzte wurde durch die BMW-Fahrerin ins Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Beide Frauen tauschten ihre Namen aus, auf die Verständigung der Polizei wurde in gegenseitigem Einverständnis zunächst verzichtet. Zur Klärung des Geschehensablaufs bittet die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen Zeugen, sich zu melden. Ein Fahrradfahrer und mehrere Ersthelfer könnten entsprechende Beoachtungen gemacht haben. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 07751 8963-0.

