Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisiert und ohne Führerschein mit einem nicht zugelassenen Pkw unterwegs

Northeim (ots)

Moringen, Kreisstraße 435 zwischen Fredelsloh und Espol, Freitag, 31.07.2020, 03.40 Uhr

FREDELSLOH (köh) - Eine Zeugin wurden in den frühen Morgenstunden durch anhaltend auffällige Geräusche eines Pkw aus dem Schlaf gerissen. Bei einer Überprüfung stellten die eingesetzten Beamten auf der K 435 zwischen der Siedlung Tönnieshof und Fredelsloh einen unbeleuchteten Pkw Opel ohne Kennzeichen am rechten Fahrbahnrand fest. Dieser war augenscheinlich gegen einen Leitpfosten gefahren und blieb anschließend mit dem rechten Vorderrad in dem unbefestigten Grünstreifen stecken.

Bei der Anfahrt stellten die Beamten mehrere Personen fest, die zu Fuß in das angrenzende Maisfeld flüchteten. Nach Ansprache und mehrfacher Nachfrage gab sich ein 16-jähriger Moringer als Fahrer des Wagens zu erkennen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Jugendliche vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,6 Promille. Am Pkw und dem Leitpfosten entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Dem jungen Moringer wurde in der Northeimer Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz und Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell