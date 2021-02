Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Personen blockieren Werkszufahrt

Recklinghausen (ots)

Am Montagmorgen, gegen 05:30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über mehrere Personen, die eine Werkszufahrt an der Straße Hübelkamp in Oer-Erkenschwick blockierten. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass zwei Personen sich an einer Metallkonstruktion festgekettet und sechs weitere ihre Arme in drei gefüllten Speisfässern verankert hatten.

Die Polizei bewertete die Aktion als nicht angemeldete Versammlung, die nach kurzer Zeit aufgelöst wurde. Der polizeilichen Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen, kamen alle acht Personen nicht nach.

Zwei der Teilnehmer wurden daraufhin vor Ort mit technischen Mitteln von der Metallkonstruktion gelöst.

Da die Speisfässer mit einer unbekannten Substanz gefüllt waren, wurden die sechs Personen, samt der Fässer, zunächst an eine andere Örtlichkeit gebracht. Hier konnten sie aus den Kübeln befreit werden. Sieben Personen wurden kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Von diesen sieben Personen musste ein Mann mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Gegen die Teilnehmer der Versammlung wurden anlassbezogene Strafanzeigen geschrieben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Personen wieder entlassen. Daneben wurde eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet.

Neben der Blockade der Werkszufahrt fand zeitgleich eine Mahnwache statt, an der sich bis zu acht Personen beteiligten.

Der Einsatz war nach ca. sechs Stunden beendet.

